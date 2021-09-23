Сервисный контракт - это предоплаченное техническое обслуживание на официальном сервисе Renault.
Об этом сообщили в Автоцентре Renault Николаев.
«Покупая сервисный контракт Renault, вы фиксируете сегодняшнюю стоимость обслуживания и больше не зависите от меняющихся условий», - говорится в сообщении.
Преимущества сервисного контракта:
«Вы можете выбрать контракт на обслуживание: 3 ТО или 3 года, 5 ТО или 5 лет. Приобрести «Сервисный контракт» Вы можете в Автоцентре Renault Николаев», - отмечают в автосалоне.
Узнать больше: https://www.m-motors.mk.ua/uk/service/contract
Запись на сервис: https://www.m-motors.mk.ua/uk/dealer-form
Телефон: (0512) 72 72 86
Автоцентр Renault Николаев находится по проспекту Героев Украины, 68
Реклама
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?Станислав Мартиросов
Сервисный контракт - это предоплаченное техническое обслуживание на официальном сервисе Renault.
Об этом сообщили в Автоцентре Renault Николаев.
«Покупая сервисный контракт Renault, вы фиксируете сегодняшнюю стоимость обслуживания и больше не зависите от меняющихся условий», - говорится в сообщении.
Преимущества сервисного контракта:
«Вы можете выбрать контракт на обслуживание: 3 ТО или 3 года, 5 ТО или 5 лет. Приобрести «Сервисный контракт» Вы можете в Автоцентре Renault Николаев», - отмечают в автосалоне.
Узнать больше: https://www.m-motors.mk.ua/uk/service/contract
Запись на сервис: https://www.m-motors.mk.ua/uk/dealer-form
Телефон: (0512) 72 72 86
Автоцентр Renault Николаев находится по проспекту Героев Украины, 68
Реклама