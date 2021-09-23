Сервисный контракт - это предоплаченное техническое обслуживание на официальном сервисе Renault.

Об этом сообщили в Автоцентре Renault Николаев.

«Покупая сервисный контракт Renault, вы фиксируете сегодняшнюю стоимость обслуживания и больше не зависите от меняющихся условий», - говорится в сообщении.

Преимущества сервисного контракта:

Фиксирована цена;

Обслуживание у любого дилера;

Контракт остается, если вы планируете продать свой автомобиль;

Можно включить в кредит.

«Вы можете выбрать контракт на обслуживание: 3 ТО или 3 года, 5 ТО или 5 лет. Приобрести «Сервисный контракт» Вы можете в Автоцентре Renault Николаев», - отмечают в автосалоне.

Узнать больше: https://www.m-motors.mk.ua/uk/service/contract

Запись на сервис: https://www.m-motors.mk.ua/uk/dealer-form

Телефон: (0512) 72 72 86

Автоцентр Renault Николаев находится по проспекту Героев Украины, 68

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