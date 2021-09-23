Стиль в одежде, украшения, модные аксессуары - все это характеризует человека, создает его образ в лице окружающих. Помимо этого, важной составляющей стиля могут стать оригинальные чехлы для телефонов Vchehle - ведь это не только защита, но и способ выделиться с толпе, подчеркнуть стиль и запилить крутую фотографию в зеркале для своего Инстаграмма.

Чехол для телефона уже давно перестал быть средством для защиты дорогостоящего гаджета от царапин или сохранность. Это способ самовыражения и часть вашего образа.

Какая бывает защита и как выбрать чехол для телефона

К защитным аксессуарам для телефонов относятся:

накладки,

книжки;

бамперы;

футляры;

защитные пленки и стекла.

Прежде чем выбирать чехол для телефона, необходимо учесть условия эксплуатация вашего девайса.

Чехол-накладка подойдет тем, кто любит часто менять внешний вид своего телефона. Производители предлагают огромный выбор расцветок, принтов, фактур, узоров, различные украшения, а потому каждый найдет себе подходящий вариант накладки на телефон. Такой чехол закрывает заднюю панель и боковины телефона. Если вы носите телефон в сумке, то его корпус затирается или может поцарапаться, например ключами, то в таком случае вам подойдет простая накладка.

Кроме того, среди преимуществ таких чехлов - его легкий вес и то, что он не увеличивает габариты телефона. Накладки изготавливаются из различных материалов - пластика, металла, дерева, силикона и кожи. Но при этом, он не защищает от ударов экран телефона и быстро изнашивается.

Чехол-книжка - это выбор для тех, кто хочет защитить не только корпус, но и экран телефона. В таком чехле можно также хранить кредитку или визитку, а его крышка может служить подставкой для смартфона.

Чехол-футляр - защитит телефон от царапин и пыли, такой вариант подойдет тем, кто предпочитает носить девайс в сумке.

Бампер - это рамка, которая натягивается по периметру телефона и защищает его боковины.

В случае, если же вы часто роняете смартфон - то лучше обезопасить себя от ненужных трат на ремонты и обзавестись ударопрочным и водонепронецаемым кейсом. Действительно, такой чехол немного увеличивает габариты смартфона, но при этом он обеспечит максимальную сохранность техники. Такие чехлы часто покупают детям или же любители экстремального отдыха.

«Вчехле» - это больше 500 тысяч аксессуаров для телефонов и планшетов

Интернет-магазин «Вчехле» — это целый мир защитных аксессуаров для телефонов. Магазин предлагает большой выбор чехлов различных марок: Nillkin, Clear-Coat, Zenus, Dreamplus, Ballistic, Mercury и многие другие. Компания работает на украинском рынке уже более 10 лет и пользуется высоким уровнем доверия у клиентов.

В магазине представлены чехлы для различных моделей телефонов многих производителей, среди которых:

Apple;

Xiaomi;

Samsung;

Huawei / Honor;

Oppo;

Realme;

OnePlus;

Meizu;

Sony;

Google;

Motorola.

В интернет-магазине «Вчехле» представлено свыше 500 тысяч аксессуаров для телефонов и планшетов. Магазин еженедельно пополняет «полки» новыми актуальными товарами.

Кроме того, можно получить свой уникальный чехол на любой телефон - на сайте магазина можно заказать создать чехол по своему индивидуальному дизайну.

Магазин регулярно предлагает своим клиентам акции. Сейчас действуют скидки «От осенней хандры»: до -50% на более чем 2500 товаров. Кроме того, можно получить скидку на следующую покупку, оставив фотоотзыв в Инстаграмм. Действует система кешбэка, а также есть возможность приобрести товар с уценкой. А потому у вас всегда есть шанс приобрести нужный аксессуар для телефона по почти задаром.

Реклама