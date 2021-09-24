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Штаты разрешили олигарху Игорю Коломойскому продать здание в Далласе, чтобы удалить долговые проблемы.
Об этом информирует Радио Свобода.
Выкупить здание у Коломойского согласилась компания Centurion American. Сумма сделки составит $23,3 млн, а закроют ее к 27 сентября.
Разрешение на коммерческую операцию выдала Федеральная окружная судья Марсия Кук, удовлетворив этим ходатайство Минюста США.
За этим зданием висел долг в размере 425 тысяч неуплаченных налогов в местный бюджет. После закрытия долга оставшиеся средства запишут на депозитарный счет, который до судебного решения будет находится под контролем американского правительства.
Напомним, министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США.
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Штаты разрешили олигарху Игорю Коломойскому продать здание в Далласе, чтобы удалить долговые проблемы.
Об этом информирует Радио Свобода.
Выкупить здание у Коломойского согласилась компания Centurion American. Сумма сделки составит $23,3 млн, а закроют ее к 27 сентября.
Разрешение на коммерческую операцию выдала Федеральная окружная судья Марсия Кук, удовлетворив этим ходатайство Минюста США.
За этим зданием висел долг в размере 425 тысяч неуплаченных налогов в местный бюджет. После закрытия долга оставшиеся средства запишут на депозитарный счет, который до судебного решения будет находится под контролем американского правительства.
Напомним, министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США.