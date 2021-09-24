Штаты разрешили олигарху Игорю Коломойскому продать здание в Далласе, чтобы удалить долговые проблемы.

Об этом информирует Радио Свобода.

Выкупить здание у Коломойского согласилась компания Centurion American. Сумма сделки составит $23,3 млн, а закроют ее к 27 сентября.

Разрешение на коммерческую операцию выдала Федеральная окружная судья Марсия Кук, удовлетворив этим ходатайство Минюста США.

За этим зданием висел долг в размере 425 тысяч неуплаченных налогов в местный бюджет. После закрытия долга оставшиеся средства запишут на депозитарный счет, который до судебного решения будет находится под контролем американского правительства.

Напомним, министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США.