Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что зимой в Украине может возникнуть дефицит газа в хранилищах.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо TV».

— Если власти в данный момент не начнут немедленно закачивать газ, вместе с Европой и США давить на Россию, чтобы РФ прекратила манипуляции, и уменьшит фактически цену на газ, и не восстановит институт субсидий, — у нас будут проблемы зимой, — сказал Арсений Яценюк.

Он заявил, что заявления «Нафтогаза» о том, что газа достаточно в хранилищах — ложные. Арсений Яценюк заявляет, что там газ частных компаний, а ресурсов госкомпании не хватит, чтобы пройти осенне-зимний период.

— Тогда, когда нужно было закачивать газ, его закачивали. Что делал «Нафтогаз» в апреле – июне, когда цена на газ была в 2 раза дешевле. Надо было собрать (долги — прим.) с облгазов Фирташа, а дальше, получив эти деньги, сразу идти на рынок и закупать газ. А они взяли и простили практически эти долги, — сказал Арсений Яценюк.

Он заявил, что в СМИ появилась информация о письме за подписью руководителя НАК «Нафтогаза» на премьер-министра о том, что ситуация в НАК «Нафтогаз» катастрофическая.

— Почему правительство врет? Я не знаю. Это уголовная ответственность. Почему «Нафтогаз» не говорит правду, что у нас сейчас критическая ситуация по наличию газа и по цене на газ, — спрашивает Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.

Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что упомянутое решение центральной власти было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.