Операции в приложении «Приват24 для бизнеса» будут недоступны в выходные 25 и 26 сентября.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте финучреждения.
Согласно информации банка, приложение не будет работать:
Речь идет об операциях в старом «Приват24 для бизнеса», а также рядом операций в новом (Центр уведомлений, Гарантированные платежи, Обмен валют, платежи между картами, по Украине в иностранной валюте).
Перебои в работе связаны с техническими работами, которые состоятся в ночное время, чтобы уменьшить неудобства пользователей.
Ранее НикВести сообщали, что бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.
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Операции в приложении «Приват24 для бизнеса» будут недоступны в выходные 25 и 26 сентября.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте финучреждения.
Согласно информации банка, приложение не будет работать:
Речь идет об операциях в старом «Приват24 для бизнеса», а также рядом операций в новом (Центр уведомлений, Гарантированные платежи, Обмен валют, платежи между картами, по Украине в иностранной валюте).
Перебои в работе связаны с техническими работами, которые состоятся в ночное время, чтобы уменьшить неудобства пользователей.
Ранее НикВести сообщали, что бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.