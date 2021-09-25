Операции в приложении «Приват24 для бизнеса» будут недоступны в выходные 25 и 26 сентября.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте финучреждения.

Согласно информации банка, приложение не будет работать:

с 22:00 24 сентября по 05:00 25 сентября,

с 22:00 25 сентября по 06:00 26 сентября.

Речь идет об операциях в старом «Приват24 для бизнеса», а также рядом операций в новом (Центр уведомлений, Гарантированные платежи, Обмен валют, платежи между картами, по Украине в иностранной валюте).

Перебои в работе связаны с техническими работами, которые состоятся в ночное время, чтобы уменьшить неудобства пользователей.

Ранее НикВести сообщали, что бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.