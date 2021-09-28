Правительства Украины и США заключили соглашение о выполнении задачи в области развития на общую сумму 9 млн долларов.

Его подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп, сообщает пресс-служба Кабмина.

Дополнительное соглашение предусматривает выделение $ 7 млн на улучшение состояния здоровья украинцев и еще $ 2 миллиона — на обеспечение роста экономики.

— Жизнь и здоровье людей всегда является приоритетом государства. Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней. Благодарен нашим международным партнерам за последовательную поддержку и помощь в восстановлении в период пандемии, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.