Европейские энергетические биржи установили новый рекорд по цене на фьючерсы голубого топлива в преддверии зимнего сезона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Запасы всего, от природного газа до угля и норвежской воды для производства электроэнергии, истощаются, и очень мало признаков того, что ситуация улучшится в ближайшее время, так как в холодное время года спрос на топливо только возрастает.

Многие из более мелких поставщиков энергии в Великобритании закрылись, и горнодобывающие компании Европы предупредили, что беспрецедентные цены могут помешать их переходу на экологически чистое топливо

— Баланс спроса и предложения в Европе будет оставаться необычно напряженным в зимний период, что усилит ценовое давление на рынок, который уже находится на рекордно высоком уровне, — указывают аналитики Bloomberg.

Фьючерсы на природный газ на ближайший месяц в Нидерландах выросли на 12%, а фьючерсы на углерод — на 2,2%. Цены на электроэнергию в Германии на следующий год и на газ во Великобритании также поднялись до нового максимума. Последнее предупреждение о том, что нехватка топлива распространяется по Европе, поступило от норвежского сетевого оператора Statnett SF.

Напомним, цена газа на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября превысила 670 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд.