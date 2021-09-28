Чтобы подобрать автошины, следует учитывать их типоразмер, соответствующий характеристикам марки и модели авто, а также сезонность эксплуатации. Летняя резина отличается стойкостью к высоким температурам и позволяет поддерживать уверенную управляемость автомобиля даже на раскаленном дорожном полотне. Зимняя резина производится из особой смеси, которая даже под воздействием низких температур остается мягкой и не трескается. Зимние шины для автомобиля часто дополняются шипами, но и без них такие покрышки способны гарантировать отменную управляемость и маневренность на обледенелой или заснеженной дороге.

Резина r13 чаще всего устанавливается на легковые авто, однако крайне важно подобрать шины правильно, чтобы купить изделие, соответствующее характеристикам транспортного средства. Нужно принимать во внимание не только сезонность, но также индекс нагрузки, рисунок протектора и дорожное полотно, по которому чаще всего ездит автомобиль. Выбрать и купить авторезину на 13 вы сможете в специализированном интернет-магазине дисков и шин.

Резина р13 – какие параметры учитывать при выборе?

Помимо сезонности есть ряд не менее важных параметров, которые непосредственно влияют на эксплуатационные характеристики резины:

Индекс нагрузки – демонстрирует то, какой вес могут выдерживать шины. Обычно производитель указывает индекс нагрузки в характеристиках покрышек. Чем тяжелее автомобиль, тем выше должен быть данный показатель;

Конструкция – конструкция шин бывает диагональной или радиальной. Радиальные покрышки лучше подходят для езды по грязи, а радиальные обеспечивают боковую устойчивость авто, а также улучшенную управляемость и более надежное сцепление с дорожным полотном;

Технология RunFlat – эта полезная характеристика дает возможность проехать некоторое расстояние в случае, если шина была проколота или в ней упало давление;

Шипы – потребность в шипах обоснована при езде в зимнее время года по заснеженной или обледенелой дороге.

Также перед тем, как купить резину на 13, следует подобрать оптимальный рисунок протектора, который бывает симметричным или ассиметричным. Покрышки с ассиметричным протектором обладают рисунком, который будет отличаться на разных сторонах шины. За счет этого достигается надежное сцепление как с асфальтированным дорожным полотном, так и с заснеженным или заледенелым.

Симметричный протектор может быть направленным и не направленным. В первом случае протектор визуально похож на «елочку» - он способствует снижению уровня шума во время езды по мокрой и сухой дороге. Ненаправленный рисунок протектора отходит в разные направления. Такая резина наиболее распространена, так как улучшает управляемость на любой дороге.

Как видите, выбрать и купить шины р13 не составит труда, если знать, на что ориентироваться при покупке. Всегда можно найти как дорогие, так и бюджетные покрышки высокого качества с доставкой по всей Украине.

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