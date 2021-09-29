Цены на нефть снизились в среду, 29 сентября, на опасениях по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне роста числа случаев COVID-19 во всем мире.

Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 77,87 доллара за баррель, что на 1,22 доллара (1,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизилась на 1,19 (1,58%) — до 74,1 доллара за барр. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 79,09 и 75,28 доллара соответственно.

Цены на нефть растут по мере того, как экономика восстанавливается после пандемической изоляции и растет спрос на топливо, в то время как в некоторых странах-производителях наблюдаются перебои в поставках.

Трейдеры ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники решат ограничить поставки во время встречи на следующей неделе.

«Хотя фон предложения не сильно изменился, цены на нефть, достигающие 80 долларов/барр., вызовут давление на страны ОПЕК+ с тем, чтобы они увеличили свои квоты на добычу», — говорится в сообщении ANZ Research.

Экономисты Goldman Sachs накануне ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2021 году на фоне ограничений в энергопотреблении. Теперь аналитики банка ожидают рост ВВП страны на 7,8% по сравнению с годом ранее, тогда как предыдущий прогноз был 8,2%. Ранее прогнозы роста ВВП Китая также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

В США по итогам прошлой недели запасы сырой нефти выросли на 4,1 миллиона баррелей, запасы бензина увеличились на 3,6 миллиона баррелей, запасы дистиллятов — на 2,5 миллиона баррелей. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

Напомним также, что вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.