Украинским спортсменам, которые завоевали 4-6 место на Олимпийских играх в Токио, государство выплатит от 100 до 200 тысяч гривен вознаграждения.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, 29 сентября, сообщается в Telegram-канале премьера Дениса Шмыгаля.

— Правительство приняло решение о поддержке спортсменов, которые достойно соревновались на Олимпийских играх в Токио, но не получили медалей. Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли 4, 5 и 6 места, и их тренеры, — сообщил Денис Шмыгаль.

Спортсменам выплатят одноразовое вознаграждение:

четвертое место — 200 000 гривен;

пятое место — 140 000 гривен;

шестое место — 100 000 гривен.

Кроме того, для тренеров, которые готовят нашу сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабмина. Размер стипендии, по словам премьера, составит более 40 тысяч гривен.

Напомним, украинские спортсмены должны получить за золотые, серебряные и бронзовые медали на ХХХІІ Олимпийских играх в Токио по 125, 80 и 55 000 долларов соответственно.