Администрация одного из крупнейших аэропортов в мире — нидерландского Схипхола — в качестве эксперимента взяла на работу два десятка свиней ради обеспечения безопасности полетов.

Об этом пишет «Корреспондент».

Отмечается, что свиней на шесть недель «поселят» на участке сельскохозяйственных угодий, расположенных между двумя взлетно-посадочными полосами.

Свиньи съедят остатки урожая сахарной свеклы, которые привлекают гусей и других птиц к этому месту, находящемуся в опасной близости от траекторий полета третьего по загруженности аэропорта Европы.

В руководстве аэропорта утверждают, что гуси представляют серьезный риск для безопасности полетов из-за своего размера и полетов стаями, поскольку даже один гусь может нанести существенный ущерб самолету.

Авторы эксперимента при помощи специального радара, предназначенного для наблюдения за птицами, сравнят их активность на участке со свиньями и без них, чтобы установить успешность или безуспешность такой инициативы.

Напомним, в прошлом году кот Палмерстон, которого в 2016 году приняли на должность главного мышелова в Министерство иностранных дел Великобритании, ушел «на пенсию».