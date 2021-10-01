Осень - период для подготовки автомобиля Renault к зиме. Необходимо удостовериться, что с наступлением неблагоприятных погодных условий поездки на автомобиле и в дальнейшем будут безопасными и комфортными. Поэтому с 27 сентября по 21 ноября 2021 компания Renault в Украине запускает акцию «Путешествуй уверенно с Renault» в официальных дилерских центрах Renault по всей территории Украины.

Своевременная качественная проверка подвески, рулевого управления, тормозной системы и квалифицированная замена деталей подготовят авто к суровым зимним дорогам, а исправные аккумулятор, щетки стеклоочистителя, достаточное количество жидкости омывателя помогут избежать непредвиденных остановок.

В период акции Клиентам официального сервису Renault предлагается:

выполнить диагностику подвески за 199 грн. 1 , которая включает в себя:

диагностику подвески, в том числе проверку остаточной толщины и визуальный осмотр тормозных колодок и дисков;

обзор состояния шин, в том числе проверку остаточной глубины протектора;

проверку уровней рабочих жидкостей и качества тормозной и охлаждающих жидкостей;

диагностику АКБ.

выполнить замену деталей подвески и рулевого управления со скидкой до 30% на запчасти и 10% на работы 2 ;

; скидки до 20% на стальные диски;

приобрести зимнюю жидкость стеклоомывателя 5 л по акционной цене 229 грн. с НДС 2 ;

; прибрести дезинфицирующий аэрозоль для салона автомобиля по акционной цене 365 грн. с НДС 2 .

Клиенты, которые в период акции выполнят следующие условия, имеют право получить подарок3, карту помощи в дороге Renault Assistance +:

обслуживание постгарантийного автомобиля;

регистрация в сервисе My Renault;

в течение периода действия акции были выполнены операции по замене амортизаторов или тормозных колодок, или тормозных дисков, или пружин подвески, или рычагов подвески.

общая стоимость работ и запчастей составляет более 3500 грн. с НДС.

Карта Renault Assistance + позволяет своему владельцу в течение года получать информационно-консультационную помощь в дороге, а также в рамках лимита 1000 грн. получить услуги эвакуации в случае поломки автомобиля или ДТП на территории Украины.

Приглашаем всех клиентов Renault в официальные сервисные центры, перечень и контактную информацию по которым можно узнать по ссылке https://www.renault.ua/find-a-dealer.html.

Детальную информацию можно также получить по телефону гарячей линии 0 800 500 351. Звонки принимаются: пн-пт 08.00-20.00, сб-вс 09.00-19.00, e-mail: relation.client@renault.com.

Про личный кабинет My Renault

Компания Renault в Украине рекомендует всем владельцам автомобилей бренда Renault зарегистрироваться в My Renault на официальном сайте компании www.renault.ua, или на сайте www.my.renault.ua.

My Renault – это личный кабинет клиента Renault на официальном сайте, который позволяет зарегистрированным клиентам иметь более интересные условия в рамках акционных предложений. Владельцы Renault с помощью сервиса My Renault получают возможность выгоднее обслуживать свои автомобили. Клиенту предоставляется личный кабинет, в котором возможно:

получать эксклюзивные предложения именно для автомобиля клиента;

экономить при использовании акционных предложений;

узнавать «из первых уст» о новостях и изменениях бренда;

всегда быть на связи с дилером и представительством;

получать необходимые услуги/помощь в короткие сроки;

оставлять свои пожелания и комментарии в отношении уровня обслуживания официальными дилерами и марки в целом;

эффективно планировать события по автомобилю.

1 Указанная стоимость диагностики подвески (Акционной Диагностики) является рекомендованной на период акции, и действует при условии выполнения операций по замене запасных частей по результатам диагностики у дилера Renault. Окончательная стоимость диагностики устанавливается дилерами и может отличаться от рекомендованной. 2 Имеются в виду скидки до 30% от розничной цены на запчасти подвески и тормозной системы и до 10% на работы по их замене в период действия Акции. Скидки на акционные запасные части предоставляются при условии их установки у официального дилера Renault. Проверить принадлежность детали к акционному ассортимента, обычную рекомендованную стоимость (до предоставления скидки) и акционную рекомендованную стоимость по артикулярному номеру запасной части можно на сайте: www.parts.renault.ua. Рекомендованная розничная акционная цена на зимнюю жидкость стеклоомывателя 5л составляет 229 грн. с НДС, в аэрозоль для очистки салона автомобиля - 365 грн. с НДС. Размер скидки и акционная стоимость запчастей являются рекомендуемыми и могут отличаться в разных дилерских центрах. Об окончательно установленную дилером стоимость работ и запчастей узнавайте непосредственно в выбранном дилерском центре Renault. 3 Под подарком подразумевается возможность приобрести карту Renault Assistance + «Базовый уровень» за 1 грн. с НДС. Подробно об условиях и месте проведения акции, в том числе условия получения поощрений акции (выгоды), узнавайте на сайте www.renault.ua.

Реклама