Латвийскую авиакомпанию «Primera Air Nordic» обязали оплатить Украине долг в 150 тысяч гривен за предоставление аэронавигационных услуг во время полетов над Черным морем.

Об этом со ссылкой на решение хозсуда Киевской области сообщает прокуратура АР Крым.

В прокуратуре пояснили, что у семи иностранных авиакомпаний возникли задолженности перед «Украэрорухом» за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем на общую сумму 7 миллионов гривен.

В результате предъявления исков, одна из авиакомпаний ОАЭ в полном объеме оплатила задолженность на сумму 3 719 843 гривен, а также два иска прокуратуры автономии были удовлетворены судом на общую сумму более 250 тысяч гривен.

Напомним, украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.