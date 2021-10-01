Государственная налоговая служба рассказывает о преступниках, которые маскируются должностными лицами ГНС и требуют от николаевских предпринимателей уплаты несуществующих налогов.
О фактах мошенничества предостерегают в ведомстве.
Система устроена таким образом — злоумышленники вызванивают бизнес и говорят о невыплаченных налогах, после чего предлагают решить возникший вопрос за оговоренную взятку.
В самой службе напоминают, что никогда не будут обзванивать людей с такими требованиями. Жертвам мошенников, которым поступил звонок, рекомендуют обращаться в полицию.
Как сообщалось, в Николаеве мошенники снова звонят предпринимателям якобы от имени главного налоговика области.
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Государственная налоговая служба рассказывает о преступниках, которые маскируются должностными лицами ГНС и требуют от николаевских предпринимателей уплаты несуществующих налогов.
О фактах мошенничества предостерегают в ведомстве.
Система устроена таким образом — злоумышленники вызванивают бизнес и говорят о невыплаченных налогах, после чего предлагают решить возникший вопрос за оговоренную взятку.
В самой службе напоминают, что никогда не будут обзванивать людей с такими требованиями. Жертвам мошенников, которым поступил звонок, рекомендуют обращаться в полицию.
Как сообщалось, в Николаеве мошенники снова звонят предпринимателям якобы от имени главного налоговика области.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа