Государственная налоговая служба рассказывает о преступниках, которые маскируются должностными лицами ГНС и требуют от николаевских предпринимателей уплаты несуществующих налогов.

О фактах мошенничества предостерегают в ведомстве.

Система устроена таким образом — злоумышленники вызванивают бизнес и говорят о невыплаченных налогах, после чего предлагают решить возникший вопрос за оговоренную взятку.

В самой службе напоминают, что никогда не будут обзванивать людей с такими требованиями. Жертвам мошенников, которым поступил звонок, рекомендуют обращаться в полицию.

Как сообщалось, в Николаеве мошенники снова звонят предпринимателям якобы от имени главного налоговика области.