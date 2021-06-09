В Николаевской области опять зафиксированы попытки телефонного психологического давления со стороны мошенников на предпринимателей, с целью незаконного получения денег.

Об этом сообщил начальник ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, передает пресс-служба управления.

По его словам, предпринимателям Николаевщины с номера 0993098891 звонят неизвестные от имени руководства областного управления ГНС и требуют деньги.

На днях такой звонок поступил предпринимателю от мошенника, который представился Дмитрием Прокофьевым. Аферист требовал перевести деньги на банковский счет (карточку) за решение вопроса относительно не проведения проверки работниками налоговой службы.

«Если вы стали свидетелями таких мошеннических действий, не стойте в стороне, обращайтесь в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Николаевской области, по телефонам: 50-19-13, 50-19-17, по электронным адресам: mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua, или лично, по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6. Кроме того, о подобных случаях мошенничества сообщите в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области по телефону 102. Отмечаю, что работники ГНС Николаевщины при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины и не обращаются к налогоплательщикам с подобными «требованиями», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Ранее в Николаеве разоблачили мошеннический call-центр, который похищал данные банковских карт пользователей.