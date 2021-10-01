Поставщик облачных услуг Five9 объявил, что соглашение о слиянии с компанией Zoom Video Communications прекращено по взаимной договоренности.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Five9.

Отмечается, что сделка не набрала необходимого количества голосов от 5 акционеров для одобрения слияния с Zoom. Five9 продолжит работать как отдельная публичная компания.

Сообщается также, что Zoom и Five9 продолжат сотрудничество.

Как пишет Bloomberg, Zoom Video Communications Inc. и Five9 Inc. отменили свое соглашение о слиянии на сумму 14,7 млрд долларов после того, как резкое снижение акций Zoom сократило стоимость сделки почти на треть, в результате чего акционеры Five9 отклонили предложение.

Zoom пытался купить Five9, чтобы укрепить свою программу видеоконференций в условиях усиления конкуренции.

— 5 инвесторам было предложено 0,5533 акции Zoom на каждую акцию Five9, с оценкой сделки в 14,7 млрд долларов на основе цены закрытия Zoom 16 июня в 361,97 долларов. С тех пор акции Zoom упали на 28%, на закрытии торгов в четверг были на уровне 261,50 долларов, — пишет агентство.

Напомним, NASA согласилось временно прекратить работу по контракту на строительство лунного модуля на 2,9 млрд долларов, который был заключен со SpaceX Илона Маска, после того, как миллиардер Джефф Безос подал в суд на агентство.