Больше всего зарабатывает руководство Николаевского и Вознесенского райсоветов. При этом за лето в разрезе трех месяцев самую большую зарплату получил второй заместитель главы Николаевского района Андрей Добровольский.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в ответ на запрос корреспондента НикВести.

В июле главе Николаевского районного совета Анне Коверзневой насчитали 38 582 гривны, «чистыми» она получила — 31 тысячу гривну. В ее июльскую зарплату вошли: надбавка за «особо важную работу» — 7113 гривен, премия — 13 тысяч 636 гривен и среднемесячная зарплата при командировках — 3605.

Ее заместитель, экс-депутат Николаевского горсовета Игорь Копейка заработал за июль 27 156 гривен.

Второй заместитель главы — Андрей Добровольский получил за июль 87 тысяч 291 гривну: 17 278 гривен как «отпускные», 35 812 на оздоровление и 35 812 на решение социально-бытовых вопросов.

Третий заместитель главы Николаевского районного совета, Алла Каштальян, которую назначили на эту должность 8 июля, получила за июль 17 тысяч 765 гривен.

Глава Баштанского районного совета Наталья Олейник получила за август 20 тысяч 775 гривен, а в декабре прошлого года ее зарплата составляла 14 тысяч 465 гривен. Премий и материальной помощи глава Баштанского района не получала.

Заместитель главы Баштанского районного совета Василий Кузин получил в августе зарплату ниже минимальной — 3861 гривну. Однако, в июле Василию Кузину выплатили 56 904 гривны, при этом в этом году он также получил 17 640 гривны в качестве материальной помощи.

Второй заместитель главы Баштанского района — Татьяна Мезина, которая ранее была председателем Снигиревского районного совета, за август получила 42 тысячи 349 гривен, в два раза больше, чем за июль — 20 тысяч 412 гривен. Отмечается, что Татьяне Мезиной в этом году премии не выплачивали, но дали 17 тысяч 766 гривен как материальную помощь.

В ответе на информационный запрос отмечается, что материальные премии заместители главы Баштанского района получили на оздоровление при выходе в отпуск, а не для решения социально-бытовых вопросов.

В августе зарплата главы Первомайского райсовета Алеси Порхун составила 15 520 гривен. За июнь-август Алеси Порхун выплатили премию в размере 50%, то есть около 7,5 тысяч гривен. Кроме того, главе Первомайского района доплачивают 600 гривен за ранг. В июне Алеся Порхун, находясь в отпуске, получила материальную помощь для оздоровления, а в июле — воспользовалась правом на выплату для решения социально-бытовых вопросов, что составляет размер среднемесячной заработной платы.

Ранее НикВести писали, что глава Вознесенского районного совета Спартак Гукасян не сильно отстает от коллег из Николаева. Он зарабатывает «чистыми» по 30,5 тысячи гривен в месяц (с января по март) при начисленных 38,4 тысячи.

В июле Спартак Гукасян заработал 61 тысячу 861 гривну, из них 38 тысяч 642 гривен было выплачено как материальную помощь. В августе его зарплата составила 31 тысячу 519 гривен.

Его заместитель Иван Бурдин заработал за август 32 тысячи 989 гривен, а «чистыми» получил 26 226 гривен.

Напомним, первый заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Фроленко получает заработной платы в два раза больше чем его руководитель Анна Замамзеева.