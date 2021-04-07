Первый заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Фроленко получает заработной платы в два раза больше чем его руководитель Анна Замамзеева.

Об этом свидетельствуют данные с ответа на информационный запрос НикВести.

Зарплата заместителя главы облсовета Владимира Фроленко за март составила 29 тысяч 260 гривен, за февраль 32 тысячи 92 гривен, за январь 31 тысячу 976 гривен. В тоже время глава Николаевского областного совета Анна Замазеева с января по март получала на руки фиксированную заработную плату 16389 гривен.

Такую разницу в сумме можно объяснить тем, что в отличии от главы Николаевского облсовета, Владимир Фроленко получал помимо оклада премии и доплаты за «интенсивность работы», а также командировочные. В декабре Владимир Фроленко получил 2310 гривен премии, в январе 8470 гривен, в феврале 6776, а в марте 7315 гривен. Надбавка за «интенсивность работы» Владимира Фроленко с января по марта составляла от 11 до 14 тысяч гривен.

Как известно, Владимир Фроленко назыает себя «оппозиционером, представляющим власть». Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева довольна работой своего заместителя, несмотря на то, что он представляет партию «ОПЗЖ», которая требует импичмента президента Владимира Зеленского.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева была избрана на первой сессии областного совета 9 декабря 2020 года. Заняв место в президиуме, она предложила должность своего первого заместителя представителю партии «ОПЗЖ» Владимиру Фроленко. Он работает в должности с 23 декабря 2020 года.