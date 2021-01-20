Главе Николаевского областного совета Анне Замазеевой не начисляют премий и надбавок.

Об этом свидетельствуют данные по зарплатам руководства областного совета, предоставленные в ответ на запрос НикВести.

Как известно, 9 декабря представительницу «Слуги народа» Анну Замазееву избрали главой облсовета. В декабре она успела заработать 13 тысяч 881 гривну «грязными». Сумма включает оклад и надбавку за ранг, а также налоги и сборы.

Ее заместитель, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», Владимир Фроленко заработал 10 тысяч 969 гривен, из которых 2310 гривен премии и 3848 гривен — надбавка за интенсивность.

Советница Анны Замазеевой Анжелика Добринова успела заработать 7,6 тысячи гривен. Самую большую зарплату получила советница главы облсовета Виктория Матиенко, которая работала еще при Виктории Москаленко. В декабре ей насчитали больше 35 тысяч гривен, «чистыми» она получила 27,8 тысячи. В эту сумму входит 7,5 тысяч гривен премий, около 3 тысяч надбавки «за высокие достижения» и 18,3 тысячи — материальной помощи.

Напомним, что во время первой сессии Анна Замазеева заявила, что глава облсовета должна получать около 19 тысяч гривен оклада. По ее словам, это минимальная возможная сумма.

Отметим, что ее предшественница на этой должности — представитель партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко в этом году в среднем получала на руки 55,5 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. Об этом НикВести сообщили в областном совете в ответ на информационный запрос.

Таких Садридинов на должности первого заместителя получал «чистыми» около 30 тысяч гривен.

Данные о зарплате Виктории Москаленко, Тахира Садридинова и Андрея Кротова в 2020 году

Как известно, 9 декабря депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета. Владимира Фроленко на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали первым заместителем главы областного совета.

Ранее сообщалось, что Анна Замазеева вместе с супругом в прошлом году получили доход на сумму 12,9 миллионов гривен.