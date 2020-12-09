В среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.

«За» ее кандидатуру проголосовали 52 депутата, - передает корреспондент НикВести.

В 1 бюллетене не было отметки. В 7 бюллетенях депутаты поставили отметку «не поддерживаю кандидата». Еще 4 бюллетеня депутаты не использовали, их погасили перед подсчетом голосов.

Отметим, что первыми голосовали члены счетной комиссии, после них за бюллетенями депутаты подходили в алфавитном порядке.

Сама Анна Замазеева бюллетень не брала, объявив о конфликте интересов.

— Согласно статьи 59 Закона Украины «О местном самоуправлении» объявляю о конфликте интересов. Из-за этого воздерживаюсь от голосования, бюллетень не получаю, - сказала она.

Анна Замазеева стала единственным претендентом на должность главы Николаевского областного совета, другие политические силы не воспользовались правом выдвижения.

Перед голосованием депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов от партии «Европейская солидарность» призвал депутатский корпус областного совета не поддержать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы облсовета. Депутат отметил, что простых решений не бывает, однако корпус областного совета должен проявить публичную позицию в этом вопросе.

Ранее Анна Замазеева рассказала, что будет добиваться объединения усилий представителей всех политических сил в совете, а также займется поиском инвестиций.