В среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владимира Фроленко на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали первым заместителем главы областного совета.

«За» его кандидатуру проголосовали 58 депутатов, - передает корреспондент НикВести.

В 2 бюллетенях депутаты поставили отметку «не поддерживаю кандидата».

Отметим, что первыми голосовали члены счетной комиссии, после них за бюллетенями депутаты подходили в алфавитном порядке.

Сам Владимир Фроленко в голосовании участие не принимал, сославшись на конфликт интересов.

Изначально глава областного совета Анна Замазеева вынесла на тайное голосование кандидатуры Владимира Фроленко («Оппозиционная платформа - За життя») и Михаила Талпы («Европейской Солидарность») на пост своего первого заместителя.

Следом за этим Михаил Талпа отказался претендовать на должность первого заместителя главы облсовета.

Ранее депутат Николаевского областного совета VIII созыва от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владимир Фроленко заявил, что их партия не планирует выдвигать кандидатуру на должность главы облсовета. Владимир Фроленко отметил, что партия рассматривала несколько кандидатур на данную должность, однако, было принято решение отказаться от борьбы за кресло главы областного совета в пользу конструктивной работы.