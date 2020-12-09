Депутат Николаевского областного совета, глава областной партийной организации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа отказался претендовать на должность первого заместителя главы облсовета.

Об этом речь шла сегодня, 9 декабря, в ходе заседания первой сессии 8 созыва, - передает корреспондент НикВести.

— Спасибо за доверие, Анна Владимировна (Анна Замазеева, глава облсовета - прим.), но я принял решение, беру самоотвод, - указал депутат.

Кроме того, с трибуны сессионного зала объявил о сложении полномочий главы партии «Европейская солидарность» в Николаевской области.

Перед этим Анна Замазеева вынесла на тайное голосование кандидатуры Владимира Фроленко («Оппозиционная платформа - За життя») и Михаила Талпы («Европейской Солидарность») на пост своего первого заместителя.

До этого стало известно, что фракция партии «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете приняла решение не поддерживать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы областного совета.

В среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.