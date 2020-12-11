Новоизбранная глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что ее зарплата должна составлять около 19 тысяч гривен оклада, без надбавок и премий.

Об этом Анна Замазеева сказала в комментарии НикВести 9 декабря.

— Я знаю, что Министерством утверждена сумма 19 тысяч гривен - это минимальная сумма. Вот эта сумма более чем должна устраивать на сегодняшний день, потому что все остальное нужно области. Это сумма без надбавок, без ничего, - сказала Анна Замазеева.

Анна Замазеева

Отметим, что ее предшественница на этой должности - представитель партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко в этом году в среднем получала на руки 55,5 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. Об этом НикВести сообщили в областном совете в ответ на информационный запрос.

Данные о зарплате Виктории Москаленко, Тахира Садридинова и Андрея Кротова в 2020 году

Как известно, 9 декабря депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.

Ранее сообщалось, что Анна Замазеева вместе с супругом в прошлом году получили доход на сумму 12,9 миллионов гривен.