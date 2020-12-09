Глава Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева, которая была избрана на должность по итогам тайного голосования сегодня, 9 декабря, предложила кандидатуру представителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владимира Фроленко.

Об этом сообщает корреспондент НикВести из сессионного зала.

— На должность первого заместителя и заместителя главы облсовета предлагаю кандидатуры Владимира Фроленко и Михаила Талпы, - сказала Анна Замазеева.

В свою очередь, перед депутатским корпусом выступил Владимир Фроленко. Он заявил, что за 4 каденции работы депутатом он получил хороший опыт, знает все «плюсы и минусы» в депутатской работе.

— Большое спасибо за такое решение, для меня это, естественно, такая должность, которая несет за собой большую ответственность. Хотелось бы, прежде, чем вы будете поддерживать меня или не поддерживать на эту должность, хочу сказать, что я прошел опыт депутатства - я депутат уже четвертого созыва. Я увидел плюсы и минусы в депутатской работе. Хотелось бы, чтобы сегодня формат работы депутатов, тот формат стратегии Николаевской области, учитывал и предложения депутатов. Чтобы это был не только формат «4-го этажа», как говорила моя коллега Татьяна Демченко. Это нужно работать и с депутатами, учитывать мнения других депутатов. Я не могу сегодня представить какой-то свой ролик, у меня его нет. У меня есть опыт общения сегодня, я знаю, какие проблемы есть, и какие проблемы нужно оставить приоритетом в развитии нашей области, - сказал Владимир Фроленко.

Что касается представителя «Европейской солидарности» Михаил Талпы, то он заявил о самоотводе и отказался от предложенной ему должности.

Ранее депутат Николаевского областного совета VIII созыва от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владимир Фроленко заявил, что их партия не планирует выдвигать кандидатуру на должность главы облсовета. Владимир Фроленко отметил, что партия рассматривала несколько кандидатур на данную должность, однако, было принято решение отказаться от борьбы за кресло главы областного совета в пользу конструктивной работы.