Служба автодорог в Николаевской области объявила торги на работы по капремонту 26 километров трасы Р-81 от Снигиревки до границы с Херсонщиной.

Об этом свидетельствуют данные публичной системы закупок ProZorro.

Начало аукциона запланировано на 8 сентября этого года. Ориентировочная стоимость закупки — 734 миллиона 688 тысяч 51 гривен. Сдать работы подрядчик должен будет до 20 декабря 2024 года.

Согласно тендерной документации, победитель должен будет снять старое покрытие, положить новую основу, обустроить покрытие, установить барьерные ограждения и нанести разметку.

Ранее сообщалось, что на дорогах Н-24 и Р-55 начали ремонтировать мостовые переходы — капитальные работы проходят в селе Раково (Н-24) и поселке Веселиново (Р-55). Суммарная стоимость ремонта двух мостов составляет 68,8 миллиона гривен.