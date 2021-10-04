Николаевская область занимает 10 место по площадям, которые продали после открытия рынка земли. С 1 июля в регионе заключили сделки на 2 345,7 гектара.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

С 1 июля по 3 октября заключено 25 255 сделок в рамках рынка земли на общую площадь 62 298 гектар.

–– Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5096 нотариусов. Всего заявлений –– 5723, из них согласовано 5061, в очереди на рассмотрение –– 2, отказ получили 660. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме, –– говорится в сообщении.

В Николаевской области было заключено 607 сделок – это 17-е место по количеству сделок. А вот по площадям область занимает 10-е место –– 2 345,7 гектара.

Ранее сообщалось, что за первый месяц со дня открытия рынка земли в Украине на Николаевщине заключили 40 договоров о продаже участков общей площадью 147,7 гектара.

Напомним, что с 1 июля вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.