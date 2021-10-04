Популяризатор украинской кухни в мире, бренд-шеф компании SMILEFOOD Юрий Ковриженко поделился своей точкой зрения на развитие ресторанного бизнеса. Мнение известного кулинара будет интересно узнать коллегам и рядовым потребителям.

Пандемия внесла свои серьезные коррективы во все сферы жизни людей. В связи с ограничениями ресторан стал восприниматься многими не только как праздничное застолье, а как возможность быстро и вкусно поесть без лишних хлопот.

Обратившись к сайту https://smilefood.ks.ua/ или позвонив на легко запоминающийся номер, клиент получает любимые блюда с доставкой в офис, квартиру, к месту пикника.

Заказ еды от мастеров своего дела: только преимущества

Украинцы вместе со всем цивилизованным миром учатся беречь собственное время. Но если с помощью умной техники многие домашние хлопоты значительно упростились, то приготовление пищи остается таким же трудоемким и длительным. Выгоднее и проще заказать ароматную пиццу или роскошные роллы, считает Ковриженко, чем закупать продукты и стоять «вторую смену» у плиты. Работа за рубежом убедила мастера в том, что будущее принадлежит онлайн-ресторанам. Новую и непростую форму работы можно воспринимать как проверку собственной профпригодности.

Секреты формирования меню

Меню не может быть неизменным, так как быстро надоест. Оно должно обновляться. Хотя в этом шеф советует проявлять осторожность и соблюдать пропорции, например, 80 на 20 или 70 на 30, где большее число составляют привычные блюда. Именно на них базируется основной оборот заведения.

Знакомое блюдо вызывает доверие, и заказ посетителя вполне очевиден. Хотя любопытство еще никто не отменял, ведь новинка выглядит так привлекательно, а ее аромат раздражает вкусовые рецепторы. Надоели отварной рис и лапша? В онлайн-ресторанах SMILEFOOD их готовят по-новому. И даже самых искушенных гурманов можно удивить азиатскими рецептами с необычными специями и приправами. Творческий коллектив всегда готов порадовать своих клиентов. Можно с уверенностью сказать, что идея улучшенного варианта итальянской пасты или расширения ассортимента средиземноморских закусок будет обязательно воплощена в жизнь.

Изменяемся к лучшему

Работа должна быть состоянием души и приносить удовольствие, в противном случае человек занимается чем-то не тем, утверждает Юрий Ковриженко. Идти по проторенному кем-то пути, готовить одни и те же блюда, даже если они пользуются спросом в соседнем заведении — это ошибка.

Кстати, мастер считает, что ею грешат многие украинские рестораторы. За рубежом посетители не готовы есть одинаковые блюда в разных ресторанах. Там каждый шеф-повар стремится к оригинальности, а традиционный рецепт соуса болоньезе отличается своей «изюминкой», своим маленьким секретом, полученным в наследство от бабушки.

Вот уже год компания SMILEFOOD внедряет систему менеджмента кайдзен. Ее философия основана на мысли, что совершенству нет предела. Мастер уверен — преодолевать трудности, свести к минимуму потери времени, энергии, сил можно только постоянно изменяясь, пробуя новое.

С течением времени он понял, что расширить свои знания можно только в другой стране. Невозможно научиться, находясь в одном котле. Шеф-повар должен практически знакомиться с кухнями народов мира, пробовать новые блюда у других профессионалов, но не сидеть на месте.

На людей посмотреть и себя показать

Каждый кулик свое болото хвалит, говорит народная мудрость. Если есть любители суши в Николаеве, почему жителям Милана не понравятся украинские вареники с вишнями или борщ с чесночными пампушками?



Продвижение национальной кухни с помощью только кулинарных миссий явно недостаточно. Избранной аудитории еда может понравиться, зарубежные шеф-повара понесут полученные впечатления дальше, но о внедрении речь не идет.



Охватить же широкие слои населения помогут только украинские рестораны, куда люди будут приходить и пробовать каждый день. Компания открыла такие заведения в Тбилиси, Сеуле. Вопрос с отсутствием некоторых продуктов также решаем. Конечно, их основная масса покупается на месте. И в этом есть некоторые плюсы: блюда становятся максимально понятны тем, для кого они готовятся. О вкусах можно и поспорить, да и влюбить иностранца в украинскую кухню — задача вполне реальная.

Юрий Ковриженко уверен, что в меню SMILEFOOD обязательно появится наш знаменитый борщ. Он станет лидером продаж, многие заказывали бы его на обед, считает мастер.



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