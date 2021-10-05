Портал Car Design News в своей ежегодной публикации Car Design Review объявил победителя в номинации «Концепт-кар года».

Жюри, в которое вошли шеф-дизайнеры ведущих автомобильных брендов выбрало Renault 5 Prototype.

Renault 5 Prototype призван продемонстрировать желание Renault сделать электромобили широкодоступными по всей Европе. Renault 5 Prototype — это компактный городской автомобиль с непередаваемым шармом. Он продолжает традиции культовой модели Renault прошлого в современном исполнении электромобиля.

Престижный портал Car Design News назвал Renault 5 Prototype «Концепт-каром года», выдвинув его на первое место среди других концептов, представленных с марта 2020 по март 2021 года. Публикация Car Design Review 8 рассказывает о дизайнерских находках прошлого года и дает обзор новых тенденций и инноваций. Renault 5 Prototype стал победителем по версии жюри, в которое вошли автомобильные эксперты и шеф-дизайнеры ведущих автопроизводителей мира.

— R5 Prototype получил титул "Автомобиль года" по версии Car Design News. Это имеет особое значение для команды дизайнеров Renault, ведь это мнение выдающихся автомобильных экспертов! Мы очень гордимся этим достижением! Мы также испытываем особую радость от того, как Renault 5 Prototype был принят прессой и публикой, потому что дизайн кузова на серийном автомобиле будет на 90% соответствовать внешнему облику Renault 5 Prototype, - сказал Жиль Видаль, вице-президент бренда Renault по дизайну.

Премьера серийной модели на базе Renault 5 Prototype состоится в 2024 году.

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