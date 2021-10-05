Стоимость тысячи кубических метров газа в Европе перевалила за отметку в 1250 долларов, на биржах дают до 1260 долларов.
Это подтверждают показатели ICE Futures.
С началом сегодняшних торгов по состоянию на 9:16 зимний фьючерс на газ торговался по 104 евро за мегаватт или 1260 долларов за тысячу кубометров. К 10:19 цена понизилась на 1 доллар.
Напомним, цены на газ начали активно расти с началом сентября и последовательно преодолевали отметки в 600, 800, 1000 и наконец-то 1 октября достигнув стоимости в 1200 долларов.
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Стоимость тысячи кубических метров газа в Европе перевалила за отметку в 1250 долларов, на биржах дают до 1260 долларов.
Это подтверждают показатели ICE Futures.
С началом сегодняшних торгов по состоянию на 9:16 зимний фьючерс на газ торговался по 104 евро за мегаватт или 1260 долларов за тысячу кубометров. К 10:19 цена понизилась на 1 доллар.
Напомним, цены на газ начали активно расти с началом сентября и последовательно преодолевали отметки в 600, 800, 1000 и наконец-то 1 октября достигнув стоимости в 1200 долларов.