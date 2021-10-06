Министр инфраструктуры Латвии Талис Линкайтис представит план развития государственной региональной дорожной сети на период до 2027 года.

Как пишет «Центр транспортных стратегий», проект представят на заседании Совета по развитию Курземского региона в Кулдиге.

Стратегия включает в себя строительные работы различной сложности на латвийских трассах общей протяженностью около 1360 километров, включая асфальтирование 183 километров маршрутов с гравийным покрытием.

На эти цели направят дополнительно выделенные Министерством финансов 57,7 миллиона евро, на которые реконструируют около 280 километров. В общей сложности необходимое финансирование до 2027 года составляет 358 миллионов евро.

— Правительство утвердило стратегию долгосрочного развития основных дорог страны, но не менее важно позаботиться о развитии региональных и местных дорог, чтобы жители в провинции могли легко перемещаться. Хорошие дороги также являются стимулом для развития территорий с целью сохранения и создания рабочих мест и привлечения людей. Поэтому наше министерство в сотрудничестве с предприятием Латвийские государственные дороги разработало план улучшения состояния региональных дорог на ближайшие годы, – сказал Талис Линкайтс.

Напомним, что Николаевский городской совет большинством голосов поддержал решение взять кредит в размере 150 миллионов на ремонт дорог в городе. Таким образом был пройдет последний этап для получения средств.