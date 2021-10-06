Международный автомобильный фестиваль провел церемонию вручения наград Automobile Grand Awards. Концепт-кар Renault Morphoz получил приз за креативность.

Renault MORPHOZ — это футуристичный автомобиль, воплощающий представление Renault об индивидуальном электрическом транспорте после 2025 года. Он построен на модульной платформе Альянса CMF-EV и доступен в нескольких версиях с различными мощностью, емкостью аккумулятора, пробегом, пространством салона и объемом багажника.

Победителей Международного автомобильного фестиваля выбирает жюри, в которое входят эксперты из мира автоспорта, архитектуры, моды, дизайна, культуры и медиа. Наградами отмечаются наиболее впечатляющие автомобильные и художественные проекты прошлого года.

Учитывая глобальную пандемию, 36-я церемония состоялась в нетрадиционном формате. С 27 января по 7 февраля организаторы провели онлайн-выставку, на которой была представлена уникальная коллекция концепт-каров, суперкаров и необычных моделей.

Renault MORPHOZ завоевал награду Creativ’ Experience как самый инновационный концепт-кар. Лоренс ван ден Акер получил трофей на церемонии вручения Гран-при 29 сентября.

Renault гордится тем, что жюри высоко оценило креативность разработчиков. Эта награда отмечает работу команд над амбициозным проектом, в котором воплощаются некоторые черты автомобилей будущего.

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