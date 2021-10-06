Aнглийский – язык современного мира. Для того, чтобы обеспечить своему ребёнку достойное будущее и помочь ему развиваться, необходимо сделать всё возможное, дабы он начал изучать этот иностранный язык как можно раньше.

Всем известно, что дети гораздо быстрее запоминают новую информацию и английский язык не является исключением. Поэтому, стоит приложить максимум усилий и заинтересовать ребёнка в изучении, ведь таким образом этот процесс станет не только полезным, но и увлекательным. В этой статье мы поделимся с родителями некоторыми рекомендациями насчёт того, когда и как начинать изучение английского языка с ребёнком.

Начинайте с малого

Обучение – это в любом случае стресс для малыша, поэтому не стоит нагружать его большим количеством новой информации. На первых этапах стоит уделать изучению небольшое количество времени и не стараться захватить несколько тем сразу, в особенности, если ребёнок находится в возрасте 4-7 лет. Необходимо максимально концентрироваться на чём-то одном, ставить конкретные задачи, создать план обучения, который был бы комфортным для ребёнка и тогда он не будет уставать во время занятий.

Мотивируйте ребёнка

Мотивация детей учить английский – это достаточно непостоянная вещь, в особенности если он не заинтересован в этом на все 100%. Вы, как родитель, можете поспособствовать развитию искреннего желания изучать английский язык – сфокусируйтесь на интересах ученика. Подберите именно те материалы для изучения, которые увлекут ребёнка в этот процесс и тогда вам не придётся заставлять его учиться.

Найдите преподавателя английского

В Интернете можно найти хорошего репетитора, который преподаёт английский для детей. К примеру, на онлайн-платформе Preply размещены анкеты педагогов, которые занимаются со своими учениками в режиме онлайн. Профессиональный преподаватель сможет заинтересовать ребёнка иностранным языком. Если вы отнесётесь к выбору репетитора ответственно, то сможете уже в скором времени услышать, как разговаривает ваш ребёнок на английском языке.

Смотрите мультики и играйте в игры

Вы можете совместить приятное с полезным, если подберёте для ребёнка контент, на английском языке, учитывая его интересы. В сети есть огромное количество иностранных мультфильмов на любой вкус и цвет, просто включите малышу именно то, что ему понравится. Так же и с играми, ведь современные дети не мыслят своей жизни без гаджетов и онлайн-игр, поэтому поищите на рынке именно те приложения и сайты, которые помогут не только выучить английский, но и интересно провести время. Благодаря этому способу обучения, у ребёнка увеличивается словарный запас и понимание английской речи.

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