Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что объем «серой» экономики Украины составляет до 30%.

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс-Украина».

— Есть разные оценки «серой» экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен 30-35 млрд долл — в долларах, евро и гривне, — заявил глава НБУ.

Кирилл Шевченко уточнил, что подсчет накоплений осуществлен по методологии платежного баланса. Отсутствие оценки до 2010 года он объяснил проблемами в статистике.

— Что касается вопроса, как получить эти деньги «из-под матраса» — это небанковский финансовый рынок. На сегодня этот рынок динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков, — добавил он.

По его словам, Нацбанк инициировал обновления законодательной базы небанковского финрынка, потому что нынешние законы были приняты 20 лет назад.

— До конца года мы это пройдем, у нас хорошая вовлеченность профильных ассоциаций, — резюмировал он.

Пока же Кирилл Шевченко констатировал, что украинцы имеют 2,5 варианта инвестирования: депозиты и недвижимость и ОВГЗ, которые он оценил в 0,5 варианта.

Ранее Национальный банк согласовал на топ-должности в финучреждениях лица, причастные к «банкопаду» 2014-2017 годов.