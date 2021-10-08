Верховная Рада на заседании 8 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6052 о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год.

Этим законопроектом Рада увеличила расходы и доходы госбюджета на 2021 год на 39,41 млрд гривен за счет дополнительных доходов, пишет Новое время.

Таким образом, план по доходам вырос до 1,147 трлн гривен, по расходам — до 1,385 трлн гривен.

Главный источник увеличения доходов — налог на прибыль предприятий (около 30 млрд гривен).

Депутаты, в частности, выделили еще 12 млрд гривен на субсидии и 15 млрд гривен на ремонт автодорог государственного значения.

В результате план по расходам на субсидии увеличен до 47,295 млрд гривен. Из предусмотренных изначально 35,2 млрд гривен уже использовано 31,1 млрд гривен, или 88%.

Напомним, в следующем году на вакцинацию от COVID в Украине предлагается направить 6 млрд гривен. Соответствующая сумма заложена в проект государственного бюджета на 2022 год.