7 та 8 вересня 2021 року Держпродспоживслужба України спільно з корпорацією «Укрвинпром», за участю представників АМКУ, ДПС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Асоціації сомельє України, провели потужне засідання Дегустаційної комісії, під час якого випробувано понад 400 зразків виноробної продукції вітчизняного та імпортного походження, закуплених комісійно у торгівельних мережах України. З огляду на те, що на українському споживчому ринку вина частка імпортної виноробної продукції на 80% переважає частку вітчизняної виноробної продукції, особливої актуальності набуває визначення оцінки якості та дотримання правил маркування виноробної продукції, представленої на внутрішньому ринку. За результатами засідання Дегустаційної комісії, визначено виноробну продукцію, яка характеризується низькою якістю, порушенням правил маркування тощо, що вводить в оману споживачів.

Уперше в Україні проведено безпрецедентний дегустаційний захід, упродовж якого експерти оцінили понад 400 зразків виноробної продукції українського та імпортного походження. В процесі шифрування взірців деякі імпортні вина та напої не були допущені до дегустації, як не відповідаючи законодавству України.

За результатами, 30% виноробної продукції імпортного походження, яка продається у торгівельних мережах України, має порушення у маркуванні. Імпортні напої на основі вина – 90% порушень. При цьому вітчизняні виробники, виготовляючи напої на основі вина, використовують натуральні екстракти, на відміну від імпортних.

Володимир Кучеренко підсумував, що, за органолептичною оцінкою якості, на внутрішньому споживчому ринку українські вина нічим не поступаються імпортній продукції, а навіть навпаки. «Незважаючи на усі бар’єри та перепони, українські винороби докладають неймовірних зусиль, щоб у вітчизняних реаліях виготовляти вина найвищого класу, – наголосив він. – Доказ цьому – результати засідання Дегустаційної комісії, які підтвердили високу якість українських вин. У підсумку визначено кращі зразки вітчизняної виноробної продукції для нагородження у межах всеукраїнського конкурсу Professional Choice Award».

Серед номінантів всеукраїнського виноробного конкурсу PROFESSIONAL CHOICE AWARD відмічено українське підприємство «Таїрово Вайнері», яке виробляє «Фрателлі Фраголіно» з яблучної сировини з додаванням натуральних екстрактів.

Підробиці про захід: https://www.facebook.com/ukrvynprom/

Підробиці про відчізняні напої: https://www.facebook.com/FratelliVino

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