Аэропорт «Херсон» готовится расширить зону вылета терминала на 3 тысячи квадратных метров. Предварительная стоимость работ составит 23 миллиона долларов.

Об этом информирует avianews.

Обновление аэропорта позволит отправлять на вылет одновременно два рейса международных рейса.

За 23 миллиона гривен аэропорт получит отремонтированный второй этаж, новые кафе, магазины и современный зал ожидания. К проекту приступят, как только появятся деньги, которые активно ищет аэропорт в данный момент.

Не дожидаясь средств, аэропорт сделал два выхода на посадку, возле которых планируют сделать спуски на перрон, по которым пассажиры смогут спускаться на рейсы.

Сейчас в аэропорту функционирует лишь первый этаж с небольшой площадью, которой не хватает при вылете даже одного самолета. Второй этаж же позволит обеспечить одновременный вылет и внутренних, и международных рейсов.

Напомним, украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.