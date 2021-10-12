«Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривен за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев — до конца 2022 года.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-службы компании.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, это предложение значительно ниже текущих спотовых цен.

— Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой. Понимая потребности бюджетных учреждений, а также учитывая социальное значение и важность бесперебойной работы этих учреждений, компания Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев на уровне более чем в два раза ниже текущей месячной цены, — заявил Юрий Витренко.

По его словам, это решение является важным этапом развития рынка газа в Украине. «При этом оно отвечает потребностям потребителей и является крайне важным с точки зрения обеспечения энергоресурсом бюджетных учреждений. Это — шаг навстречу громадам», - подчеркнул глава Нафтогаза.

Он также отметил, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК не является монополистом на рынке.

— Мы работаем в рыночных условиях, и мы предлагаем нашим клиентам рыночным способом удобный для них продукт — контракт на 15 месяцев с фиксированной ценой, — заявил Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» ожидают, что этот среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине более 7,5 тысячи.

Кроме того, «Нафтогаз» предлагает производителям тепла изменения в трехлетние контракты - объем газа, который нужен для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, смогут приобрести также по цене 13,7 гривен за кубометр (без учета НДС и транспортировки).

Отмечается, что «Нафтогаз» совместно с народными депутатами и правительством разрабатывает законодательные инициативы, способствующие развитию рынка газа в Украине, при этом обезопасив потребителей от недобросовестных поставщиков.

Напомним, 30 сентября был подписан меморандум между правительством, «Нафтогазом», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей. Подписание Меморандума позволило не допустить резкого роста стоимости отопления для населения и гарантировало фиксированную цену на газ.