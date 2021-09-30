Кабинет Министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подпишут меморандум, который позволит не повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает Укринформ.

— Сегодня на этом заседании между правительством нашего государства, между НАК «Нафтогаз», Ассоциацией городов Украины, Конгрессом местных и региональных властей мы подписываем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа, — отметил Владимир Зеленский.

Он заверил, что повышения цен не будет «несмотря на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств».

В то же время Президент подчеркнул, что это решение не является комплексным, отметив, что в настоящее время «латаем дыры».

— Поэтому я ожидаю появления аналогичного меморандума — и мы уже начали работать с местными властями, — я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три последующих года, чтобы не было сюрпризов для граждан Украины, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что в этом году подготовка к отопительному сезону является вызовом, несмотря на рост цен на газ в мире.

На заседании состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 годов.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил об отсутствии оснований для повышения тарифов на коммунальные услуги для населения.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, чторешение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на коммунальные услуги было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.