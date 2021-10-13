Осень – любимая пора поклонников продукции компании Эпл. Многие называют электронику этого бренда самой удобной и современной. Уже много лет подряд сложилась традиция презентовать новинки в сентябре. Именно поэтому середины месяца ждут многие, кто следит за миром гаджетов.

Несмотря ни на какие мировые события, презентация состоялась без задержек. Она проводилась в режиме онлайн, а приветственная речь была весьма короткой.

Главные гаджеты сентября 2021 и их особенности

Далеко не всех интересует исключительно Айфон 13 Про с его новыми возможностями. Некоторые любители продукции получили возможность выбрать для себя удобный планшет. Среди особенностей iPad 9 стоит выделить такие:

корпус из переработанного алюминия;

поддержка Touch ID;

увеличение общей скорости на 20%;

работа весь день;

уменьшенная клавиатура;

фронталка на 12 Мп и многое другое.

Не меньшее внимание пользователей было приковано к седьмому поколению Apple Watch. Теперь передняя панель защищена от повреждений специальным стеклом, а пользователи могут полноценно вводить текст с помощью клавиатуры на экране. Размер экрана получил меньшие рамки, что позволило уместить на нем больше текстовой информации.

Смартфоны новой серии

Но наибольшее внимание пользователей традиционно приковано к Айфонам новой серии. Стоит отметить, что производитель не разочаровал поклонников своей продукции. В первую очередь, для увеличения производительности начал использоваться чип нового поколения Bionic 15. Увеличилась и яркость дисплея. Теперь она составляет 1200 нит, что совершенно недостижимо для многих других производителей. Датчики камеры захватывают еще больше света, что позволяет делать достойные снимки даже ночью.

Заметно увеличена и автономность по сравнению с предыдущей моделью. Для версии Mini она увеличена на 1,5 часа, а для Pro – на 2,5 часа.

Тем, кому нужен самый производительный и быстрый гаджет, следует обратить внимание именно на версию Про. Дополнительное пятое ядро позволяет улучшить графическую производительность на 50%, а сами датчики камеры улавливают на 97% больше света. Большое количество новых режимов съемки обязательно понравится любителям фотографии (новые фильтры, макрорежим, оптический зум).

Использование 120-герцового дисплея планировалось еще в предыдущей версии, но появился он лишь в 13 Про. Адаптивный экран устанавливает частоту в пределах 10-120 Гц в зависимости от происходящего на экране. Это позволяет экономить заряд: для статичной картинки не нужна высокая частота, которая истощает заряд.



