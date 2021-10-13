12 октября под председательством начальника Николаевского филиала ГП «АМПУ» (администрации Николаевского морского порта) Андрея Гранатурова состоялось очередное заседание Совета морского порта Николаев. В заседании приняли участие представители портовых операторов и субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в морском порту Николаев, профсоюзных организаций порта, мэр Николаева Александр Сенкевич и и.о. председателя ГП «АМПУ» Александр Голодницкий.

Об этом сообщили в АМПУ.

В качестве основного вопроса повестки дня на заседании Совета морского порта Николаев было рассмотрено задание на разработку мастер-плана Николаевского морского портово-промышленного узла.

Глава Администрации морских портов призвал представителей бизнеса, муниципальной власти, АМПУ и МИУ принять участие в формировании задания для создания мастер-плана.

— Я призываю всех портовых операторов объединиться для обсуждения технического задания к проекту мастер-плана порта, предлагаю отнестись к этому не просто как к документу, а как к определенной доктрине развития Николаевского региона. Без вашего активного участия невозможно формирование этого важнейшего для региона документа, - сказал Александр Голодницкий.

Как отметил руководитель ГП «АМПУ», мастер-план порта - это «лакмусовая бумажка проблемных вопросов и узких мест, которая содержит варианты их решения». В настоящее время уже разработан мастер-план порта Южный, проведены торги и начато выполнение работ по составлению мастер-плана порта Черноморск, готовится к заключению договор на разработку мастер-плана порта Одесса.

Александр Голодницкий призвал представителей Николаевского морского бизнеса не относиться формально к этому документу, а рассматривать его как возможность решения насущных проблем.

— На сегодняшний день развитие Николаевского транспортного узла, к сожалению, ограничено небольшими глубинами, по сравнению с портами большой Одессы. Как один из возможных вариантов преодоления этой проблемы - организация перевалки на внешнем рейде морского порта Николаев по схеме борт-борт. От бизнеса нам нужна информация, что именно необходимо делать для ускорения процесса обработки грузов с точки зрения логистики. По моему мнению, только синергия бизнеса, местных властей и государственных структур позволят сохранить конкурентоспособность региона на рынке грузовых перевозок - отметил Александр Голодницкий.

Совет порта в целом поддержал целесообразность разработки мастер-плана, в рамках которого будут обработаны основные проектные решения поэтапного развития составляющих инфраструктуры Николаевского морского портово-промышленного узла: гидротехнических объектов, объектов авто- и железнодорожной инфраструктуры общего пользования, внешних электрических сетей и т.д. .

Как отметил Александр Голодницкий, предложения можно присылать как в Николаевский филиал ГП «АМПУ», так и в аппарат управления ГП «АМПУ» на протяжении еще двух недель.

— В течение двух недель ждем от вас конкретные предложения, пожелания, замечания и т.д., после этого закрываем прием замечаний и предложений и по результатам будем формировать ожидаемую стоимость и объявлять процедуру закупки в соответствии с законом Украины «О государственных закупках». Именно по вашими предложениям будет сформировано задание на разработку мастер-плана Николаевского порта - отметил руководитель ГП «АМПУ».

План-схема (мастер-план) порта - это комплексный подход ко всем составляющим транспортного узла (авто-, железно-, энергетическая инфраструктура и водные подходы), оценка, определение узких мест и предложения по их устранению. Стратегией развития морских портов Украины на период до 2038 г. и Стратегическим планом развития ГП «АМПУ» на 2021-2025 годы предусмотрены разработки планов-схем развития морских портов Украины.