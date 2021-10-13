В Черногории выдают гражданство за инвестиции от €350 тыс. Имена всех обладателей таких паспортов предаются огласке, так, в период 2020-2021 годов в черногорскую экономику сделали значительные финансовые вливания 5 украинцев.

Об этом передает ICTV.

Большинство клиентов, которые интересуются подобной программой, выходцы из России, Турции, Китая и Индии. Однако услуги такого рода пользовались спросом и в Украине.

За два года «золотыми паспортами» обзавелись Александр Пустовой из Горловки, Вячеслав Сосински из Донецке, Ирина Стржаловская из Винницы, Иванна Пикуш из столицы и Олена Сафонова родом из Харьковщины.

Кроме того, в открытом массиве данных фигурируют уроженцы Украины с гражданством РФ (Яна Сосинская и Андрей Литвинов из Донецка и Юлия Шорикова из сельской местности под Тернополем).

Примечательно, что механизм по обмену денег на европейское гражданство досрочно закрыли зимой 2021 года, так как он был связан с чредой громких публикаций и расследованиями о махинациях.

Напомним, ЕС изменил правила предоставления гражданства.