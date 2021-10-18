В понедельник цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние годы.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на западные СМИ.

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 87 центов, или на 1%, до 85,73 доллара за баррель, что является самой высокой ценой с октября 2018 года.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,12 доллара, или 1,4%, до 83,40 доллара за баррель — это самый высокий показатель с октября 2014 года.

На прошлой неделе оба контракта выросли как минимум на 3%.

Reuters пишет, что спрос продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19. Этому способствовало то, что производители электроэнергии отказываются от дорогого газа и угля в пользу мазута и дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что цена на нефть впервые за три года превысила 85 долларов.