В Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза.

Об этом информирует РБК-Украина.

Тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен.

Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Далее облгазы должны проводить открытые слушания по изменениям стоимости, и в итоге вердикт будет принимать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В НКРЕКП уже отметили, что изучат и проанализируют обоснованность тарифов и договоры, которые заключили облгазы. По прогнозам, тарифы на распределение газа будут устанавливаться в конце декабря, чтобы они начали действовать с 1 января 2022-го.

Где и на сколько хотят поднять тариф на распределение газа:

на 100% и больше: Днепропетровскгаз, Хмельницкгаз, Ровногаз, Киевоблгаз, Сумыгаз, Ивано-Франковскгаз, Львовгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Винницагаз, Черниговгаз, Криворожгаз, Киевгаз, Тернопольгаз, Волыньгаз, Запорожгаз;

на 200% и больше: Днепрогаз, Полтавагаз, Коростешивгаз, Мариупольгаз, Николаевгаз, Кременчукгаз, Тернопольгоркгаз, Черкассыгаз, Донецкоблгаз, Черновцыгаз, Харьковгаз, Гадячгаз, Херсонгаз, Мелитопольгаз, Тысменицагаз;

на 300% и больше: Харьковгоргаз;

на 400% и больше: Уманьгаз (с 1,78 грн до 8,91 грн), Одессагаз (с 0,84 грн до 4,52 грн), Луганскгаз (с 1,55 грн до 8,41 грн).

Напомним, в Новом Буге, что на Николаевщине, произошла аварийная утечка газа.