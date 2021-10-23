В Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза.
Об этом информирует РБК-Украина.
Тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен.
Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Далее облгазы должны проводить открытые слушания по изменениям стоимости, и в итоге вердикт будет принимать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В НКРЕКП уже отметили, что изучат и проанализируют обоснованность тарифов и договоры, которые заключили облгазы. По прогнозам, тарифы на распределение газа будут устанавливаться в конце декабря, чтобы они начали действовать с 1 января 2022-го.
Где и на сколько хотят поднять тариф на распределение газа:
Напомним, в Новом Буге, что на Николаевщине, произошла аварийная утечка газа.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
В Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза.
Об этом информирует РБК-Украина.
Тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен.
Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Далее облгазы должны проводить открытые слушания по изменениям стоимости, и в итоге вердикт будет принимать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В НКРЕКП уже отметили, что изучат и проанализируют обоснованность тарифов и договоры, которые заключили облгазы. По прогнозам, тарифы на распределение газа будут устанавливаться в конце декабря, чтобы они начали действовать с 1 января 2022-го.
Где и на сколько хотят поднять тариф на распределение газа:
Напомним, в Новом Буге, что на Николаевщине, произошла аварийная утечка газа.