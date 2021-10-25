барреля нефти на лондонском рынке также выросла на прошлой неделе в седьмой раз подряд, достигнув нового максимума за три года. Ожидается, что спрос будет только расти, а предложение ограничено.

Об этом передает Jutarnji List.

Цена за баррель на лондонском рынке на прошлой неделе выросла на 1 процент до 85,53 доллара и в какой-то момент достигла 86,10 доллара, нового максимума за три года.

На рынке США баррель подорожал на 1,7% до 83,76 доллара, что стало новым максимальным уровнем с октября 2014 года.

Стремительное повышение цен мотивировано растущим спросом на нефть, а также на другие источники энергии в связи с восстановлением мировой экономики после коронарного кризиса, в то время как крупнейшие производители «черного золота» имеют относительно ограниченное производство.

Кроме того, цены растут из-за опасений по поводу нехватки угля и газа в Китае, Индии и Европе, что спровоцировало рост цен на эти источники энергии. В результате некоторые производители электроэнергии перешли с газа на более дешевый мазут и дизельное топливо.

Как сообщалось, цены на нефть в пятницу остаются возле показателя в 85 долларов за баррель на фоне беспокойств по ограниченных поставках и запасах.