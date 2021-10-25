Сегодня, 25 октября, Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи в результате пандемии.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Украина получит второй и последний транш по программе, согласованной в 2020 году. Первый транш получен в декабре 2020 года объемом 600 млн евро. В целом объем предоставленных Украине макрофинансовых займов со стороны ЕС составляет около 4,4 млрд евро.

Помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19 общим объемом 3 млрд евро.

Получение транша уже подтвердил президент Владимир Зеленский: он поблагодарил председательницу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

Валдис Домбровскис заявил, что Украина приложила «существенные усилия для выполнения условий получения макрофинансовой помощи, а также достигла удовлетворительного прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом».

Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики, подчеркнул, что транши являются не только доказательством солидарности с украинцами, но и отражением постоянства Украины в достижении ключевых реформ, согласованных с ЕК и МВФ.

Транш обусловлен положительной оценкой прогресса Украины Еврокомиссией по восьми структурным маякам в вопросах публичных финансов, верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и управления госпредприятиями.

Напомним, ранее онлайн-миссия Международного валютного фонда и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала о первом пересмотре программы stand-by. Украина претендует на получение от Фонда $700 млн.