Украинские модераторы, которые удаляют вредоносный контент в Facebook, являются одними из самых низкооплачиваемых сотрудников в компании.

Об этом передает KyivPost.

Согласно внутренним данным Facebook, украинские и испанские модераторы контента зарабатывают примерно 16-17 долларов в час. Для сравнения, американцам платят 32 доллара в час. Кроме того, украинские модераторы лишены надбавки в размере 2 долларов в час, выплачиваемой другим двуязычным работникам.

Модераторы контента удаляют ненавистнические высказывания и насилие из Facebook и Instagram. Это напряженная и непривлекательная работа: примерно 15 тысяч штатных сотрудников компании по всему миру восемь часов в день сталкиваются с контентом, содержащим язык ненависти и графические материалы.

Большинство постов ложится на плечи модераторов-людей, многие из которых работают в Украине или по всей Восточной Европе, где рабочая сила дешевле.

Опрос 2020 года показал, что у половины всех модераторов Facebook могут развиться психические расстройства. Многие сказали, что начали испытывать депрессию, беспокойство и паранойю.

Осознавая травму, к которой приводит эта работа, Facebook пообещал заменить людей-модераторов искусственным интеллектом. Однако сегодня технология несовершенна и удаляет лишь часть контента, нарушающего правила Facebook.

Facebook не нанимает модераторов контента напрямую — компания передает работу сторонней фирме-подрядчику Accenture, расположенной в Техасе. С 2012 года компания наняла не менее десяти консалтинговых фирм по всему миру, чтобы помочь отсеять вредоносный контент.

Согласно внутреннему документу Facebook, полученному американской газетой Wall Street Journal, компания тратит почти 2 миллиона долларов в неделю или более 100 миллионов долларов в год на модерацию языка вражды.

Как сообщалось, платформа Facebook этой осенью может получить новое название, которое сообщит сам Марк Цукерберг.