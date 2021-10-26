В учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года может подорожать стоимость питания.

Соответствующий проект решения исполнительного комитета Николаевского городского совета опубликован на сайте мэрии и будет рассмотрен завтра, 27 октября.

Проектом решения предлагают установить следующую стоимость питания в детских садах:

в группах для детей раннего возраста — 40 гривен 20 копеек (сейчас 29,5 гривен, — прим.);

(сейчас 29,5 гривен, — прим.); для детей дошкольного возраста — 52,8 гривны или 58,8 гривен в зависимости от того трехразовое или четырехразовое питание (ранее было 44,2 гривны, — прим.)..

В Николаевской специальной школе для детей с нарушениями зрения стоимость питания с нового года будет:

в дошкольном отделении на уровне 40 гривен 20 копеек для групп раннего возраста и 52 гривны 80 копеек для группы дошкольного возраста. (Ранее было 29,5 гривен и 44,2 гривны соответственно, — прим.);

для групп раннего возраста и для группы дошкольного возраста. (Ранее было 29,5 гривен и 44,2 гривны соответственно, — прим.); в школьном отделении для учеников 1-4 классов — 59 гривен, а для учащихся 5-9 классов — 81,5 гривен. (Ранее 14 гривен 20 копеек и 17 гривен соответственно, — прим.).

Для учащихся 1 – 4 классов (кроме льготной категории) стоимость горячего питания предлагают установить на уровне 26,20 гривен. Отметим, оно обеспечивается за счет местного бюджета и специального фонда.

Стоимость на услуги организации питания для учащихся льготных категорий, бесплатное питание которых обеспечивается за счет местного бюджета, осуществляется в соответствии с действующим законодательством:

для учеников 1-4 классов стоимость будет на уровне 37,40 гривен (было 14,20 гривен, — прим.);

(было 14,20 гривен, — прим.); для учеников 5-11 классов стоимость будет на уровне 51,80 гривны (было 17 гривен, — прим.).

В лагерях с дневным пребыванием на базе учебных заведений предлагают установить следущую стоимость питания — 52,40 гривны (ранее 27,80 гривен, — прим.).

Предельную стоимость питания детей в день в учреждениях профессионально-технического образования, студентов Николаевского муниципального академического колледжа:

соискателям образования (учащимся, студентам) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, которые находятся на полном содержании государства – 85,30 гривен (было 79,10 гривен, — прим.);

(было 79,10 гривен, — прим.); соискателям образования (учащимся, студентам) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым в установленном законодательством порядке назначен опекун или попечитель; соискателям образования (учащимся, студентам) из семей, получающих помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» – 34,15 гривен (было 31,70 гривен, — прим.).

Напомним, с 1 января текущего года родителей учеников 1-4 классов школ Николаева обязали оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях. Подорожала и плата за питание в дошкольных учреждениях — теперь родители будут оплачивать 70% стоимости питания дошкольников (было 60%).