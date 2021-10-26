В учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года может подорожать стоимость питания.
Соответствующий проект решения исполнительного комитета Николаевского городского совета опубликован на сайте мэрии и будет рассмотрен завтра, 27 октября.
Проектом решения предлагают установить следующую стоимость питания в детских садах:
В Николаевской специальной школе для детей с нарушениями зрения стоимость питания с нового года будет:
Для учащихся 1 – 4 классов (кроме льготной категории) стоимость горячего питания предлагают установить на уровне 26,20 гривен. Отметим, оно обеспечивается за счет местного бюджета и специального фонда.
Стоимость на услуги организации питания для учащихся льготных категорий, бесплатное питание которых обеспечивается за счет местного бюджета, осуществляется в соответствии с действующим законодательством:
В лагерях с дневным пребыванием на базе учебных заведений предлагают установить следущую стоимость питания — 52,40 гривны (ранее 27,80 гривен, — прим.).
Предельную стоимость питания детей в день в учреждениях профессионально-технического образования, студентов Николаевского муниципального академического колледжа:
Напомним, с 1 января текущего года родителей учеников 1-4 классов школ Николаева обязали оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях. Подорожала и плата за питание в дошкольных учреждениях — теперь родители будут оплачивать 70% стоимости питания дошкольников (было 60%).
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В учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года может подорожать стоимость питания.
Соответствующий проект решения исполнительного комитета Николаевского городского совета опубликован на сайте мэрии и будет рассмотрен завтра, 27 октября.
Проектом решения предлагают установить следующую стоимость питания в детских садах:
В Николаевской специальной школе для детей с нарушениями зрения стоимость питания с нового года будет:
Для учащихся 1 – 4 классов (кроме льготной категории) стоимость горячего питания предлагают установить на уровне 26,20 гривен. Отметим, оно обеспечивается за счет местного бюджета и специального фонда.
Стоимость на услуги организации питания для учащихся льготных категорий, бесплатное питание которых обеспечивается за счет местного бюджета, осуществляется в соответствии с действующим законодательством:
В лагерях с дневным пребыванием на базе учебных заведений предлагают установить следущую стоимость питания — 52,40 гривны (ранее 27,80 гривен, — прим.).
Предельную стоимость питания детей в день в учреждениях профессионально-технического образования, студентов Николаевского муниципального академического колледжа:
Напомним, с 1 января текущего года родителей учеников 1-4 классов школ Николаева обязали оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях. Подорожала и плата за питание в дошкольных учреждениях — теперь родители будут оплачивать 70% стоимости питания дошкольников (было 60%).