Организация Объединенных Наций сообщила, что прошлый год в Азии был самым жарким за всю историю наблюдений, а экстремальная погода имела серьезные последствия для развития континента.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

Согласно отчету, средняя температура поднялась на 1,39°C по сравнению с показателями 1981-2010 годов. Максимальная температура в +38 градусов Цельсия была зафиксирована в российском городе Верхоянск, и стала температурным рекордом для регионов за Северном полярном кругом.

— Экстремальные погодные и климатические изменения в Азии в 2020 году стали причиной гибели тысяч людей, привели к тому, что миллионы людей покинули свои дома; обошлись в миллиарды долларов потерь за счет сильного ущерба инфраструктуре и экосистемам, — говорится в докладе.

Из-за опасности, связанной с климатом, наибольшие экономические потери понес Китай — 238 млрд долларов, за ним — Индия с 87 млрд долларов, Япония с 83 млрд долларов и Южная Корея с 24 млрд долларов. Однако с учетом размера экономик, по всей видимости, больше всего пострадают Таджикистан, потери которого, как ожидается, составят 7,9% от ВВП, Камбоджа с 5,9% и Лаос с 5,8%.

По прогнозам организации, повышенная жара и влажность приведут к потере рабочего времени на открытом воздухе по всему континенту с потенциальными затратами на миллиарды долларов.

Как отмечается, в 2020 году наводнения и штормы затронули 50 млн жителей Азии и унесли жизни более 5 тыс. человек. Однако эти показатели ниже аналогичных цифр за предыдущие 20 лет, когда ненастья затронули 158 млн человек, а погибли около 15,5 тыс. ВМО отмечает, что улучшение ситуации говорит об успехе систем раннего оповещения во многих странах Азии.

Согласно отчету, в 2020 году средние температуры поверхности воды в Индийском, Тихом и Северном Ледовитом океанах достигли рекордной отметки: поверхность воды вокруг Азии прогревалась сильнее, чем в мире. Рост температур в Аравийском море и частично в Северном Ледовитом океане оказался в три раза выше среднего показателя.

Также было зафиксировано уменьшение горных ледников. По прогнозам экспертов, их масса к 2050 году сократится на 20-40%, что отразится на жизни около 750 млн жителей региона.

— Это имеет мощные последствия для уровня Мирового океана, регионального кругооборота воды и местных угроз на предмет схода оползней и лавин, — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что количество людей, страдающих от голода из-за войны, пандемии коронавируса и климатических изменений, возросло за год на четверть и составляет сейчас более 800 миллионов.