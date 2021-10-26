Глобальные распродажи в конце ноября принято проводить по всему миру. Расскажем, как зародилась эта традиция и как не прозевать свою выгоду.

Предыстория

Черная пятница пришла к нам из США, где еще с 1966-го года было принято проводить повсеместные распродажи, начиная с пятницы после Дня благодарения. Повсеместные акции и скидки объявлялись сразу после праздника, открывая сезон подготовки к Рождеству. В 2000-х годах традиционные распродажи американцев вошли в культуру европейцев, а в 2010-м дошли и до Украины.

В этом году старт распродаж планируется 26 ноября 2021, именно в этот день магазины по всему миру снизят цены на популярные товары и будут ждать покупателей. В Штатах в этот день многие магазины открываются в 5 утра, предлагая первым покупателям скидки до 80%. Несмотря на то, что Черная пятница не является официальным выходным, многие берут в этот день отгул и отправляются на самый выгодный шоппинг в году.

На чем можно сэкономить

В Украине скидки на Черную пятницу предлагают многие сетевые магазины, но особой популярностью пользуются скидки на бытовую технику и электронику. В день больших скидок желаемую технику можно приобрести на 2-3 тысячи дешевле обычной цены.

Чтобы получить нужные товары дешевле, многие заранее начинают мониторить цены в интернет-магазинах, подбирают подходящие варианты, сохраняют их в вишлист, а в день распродажи заходят еще раз, чтобы увидеть акционные цены и приобрести нужный товар по самой выгодной цене. Магазин Фокстрот анонсировал настоящий обвал цен на бытовую технику и электронику. Акционные предложения коснутся как мелкой техники и гаджетов, так и крупной бытовой техники, телевизоров и ноутбуков. Скидки на технику будут достигать 70%, а также между покупателями в этот день разыграют 5 телевизоров.

Кроме магазинов, скидки на Черную пятницу коснутся и ресурсов, продающих всевозможные подписки на сервисы, онлайн-курсы и игры. В последние годы скидочная лихорадка задевает даже медицинские учреждения, предлагающие специальные цены на анализы и исследования, а также салоны красоты и СПА-центры, продающие комплексные услуги с большой скидкой.

Во всем этом акционном безумии важно не потерять голову и не совершать необдуманных покупок. Эксперты рекомендуют заранее составить список товаров, которые хотелось бы приобрести со скидкой, чтобы было меньше шансов поддаться маркетинговому влиянию и потратить деньги на незапланированные покупки.

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