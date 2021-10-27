В течение трех кварталов 2021 года в Николаеве и области зарегистрировали 1 600 новых автомобилей. На покупку этих авто потратили 48 миллионов долларов, а самой популярной моделью был кроссовер Kia Sportage.

Внедорожники и кроссоверы составили 82% от всех зарегистрированных в течение девяти месяцев новых автомобилей. Авто, оборудованные дизельными моторами, составляли 29% рынка. Средняя стоимость каждого автомобиля составила 30 тысяч долларов, если не учитывать цены дополнительного оборудования, – сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.

В топ-5 моделей января - сентября попали сразу две машины марки Renault: Duster и Sandero. С начала года в Николаеве зарегистрировано 139 автомобилей этой марки.

Всего с начала 2021 года в Украине зарегистрировали 75 500 новых автомобилей. На покупку этих авто потратили 2,4 млрд долларов, а самой популярной моделью был кроссовер Toyota RAV4. Покупали украинцы также автомобили премиум-сегмента: так, на дорогах появились новенькие Rolls Royce Cullinan (6 авто, каждое из которых стоит от 487 604 долларов), Bentley Continental GT (15 авто, каждое из которых стоит от 281 761 доллара) и Aston Martin DB11 (2 авто, каждое из которых стоит от 277 673 долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Украине увеличились продажи новых автомобилей на 27%.

Напомним, в августе в Николаеве и области зарегистрировали 190 новых автомобилей. На покупку этих авто в регионе потратили 5,7 млн долларов, а самой популярной моделью был кроссовер Renault Duster.